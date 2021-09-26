داليا مبارك: مشاركتي في “ليلة وطن” حلم وتحقق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حظيت الفنانة السعودية داليا مبارك بحضور وإطلالة مميزة ضمن ليالي أوبريت “ليلة وطن”، الذي احتضنه مركز الملك فهد الثقافي بمناسبة اليوم الوطني على مدى ثلاثة أيام، وتمثلت مشاركة داليا على خشبة المسرح إلى جانب نجوم الأغنية السعودية في الاحتفال الوطني الكبير، حيث وقفت داليا لأول مرة في أوبريت وطني لا مثيل له تضمّن لوحات وطنية وفرقاً سعودية عارضة بمشاركة أكثر من 300 من أبناء وبنات الوطن.

وفي سياق الحدث، تحدثت داليا في تصريحات صحفية عن فخرها واعتزازها بهذه المشاركة قائلة: “إن فرحتي لا أتخيلها ولم أستطع حبس دموعي من الفرحة، وهو حلم وتحقق، وبالفعل تفاعلت وشكلت الانسجام مع كل لحظة عشتها في هذا الأوبريت، وهذا بالنسبة لي أمر أفتخر وأعتز به”، مقدمة شكرها أيضاً لهيئة الترفيه، وللحكومة الرشيدة، على كل جهد كبير قاموا به لرعاية الأوبريت، ولإتاحة الفرصة أن تكون العنصر النسائي الموجود، متمنية أن تنال الفرصة جميع السيدات السعوديات في جميع الفعاليات المتاحة.

وعن دعم ومساندة راشد الماجد وماجد المهندس وأصيل أبو بكر لها في الأوبريت، أشارت إلى أنها فخورة بهذا الدعم والرقي الذي لامسته ووجدته في جميع تفاصيل الأوبريت، وذكرت أنه في الحقيقة هذا الأمر يزيدنا فخراً أن نجد الدعم بشكل عام تجاه جميع الفنانين، وأوضحت داليا سعادتها الغامرة بالمشاركة، وتمنت أن تكون امتداداً للمشاركات الوطنية المستقبلية.

وقدمت داليا أكثر من لوحة وطنية بالإضافة إلى تقديمها لوحة جماعية بمشاركة مجموعة الفنانين والفرق الشعبية والفلكلورية، حملت عنوان “سم واكتب يا السعودي”، كما شاركت بلوحة “بنت الوطن”، من كلمات أحمد علوي، وألحان نواف عبد الله.

يشار إلى أن الأوبريت حظي بأعمال وطنية بطريقة الميدلي، شكلت تفاعلاً كبيراً وحماساً من الحاضرين ومن المشاهدين وردود أفعال مميزة بالسوشل ميديا بمجموعة من الأغاني الوطنية السعودية الخالدة بمشاركة الأطفال، وانسجامهم بطريقة العرض التي أبهرت المتابعين والحاضرين.