أحمد زاهر: “كدبة كبيرة” ناقشت قضية العصر.. ولا أدعم بناتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق الفنان المصري أحمد زاهر نجاحاً كبيراً، من خلال عرض حكاية “كدبة كبيرة”، ضمن حكايات مسلسل “ورا كل باب”، الذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية هنادي مهنا.

وتحدث أحمد زاهر، عن مشاركته في تلك الحكاية، إضافة إلى تفاصيل فيلم “الفارس”، وعن تدخله في اختيار أعمال بناته، وتقديم الدعم لهن، إذ قال في تصريحات صحفية: “تعتبر حكاية (كدبة كبيرة) قضية العصر، التي لا تحدث فقط مع المشاهير، بل مع أي إنسان في الدنيا، ومن الممكن أن تدمر حياته بسبب كدبة على السوشيال ميديا”.

وتابع زاهر: “أنا حدثت لي العديد من المشاكل بسبب أكاذيب السوشيال ميديا، وآخرهم كانت الواقعة التي حدثت بيني وبين الصحافي، والتي ساعدتني على قبول السيناريو بعد قراءته مباشرة”.

وأضاف: “أرى أن الناس في هذا الزمن بتحب تصدق الكلام السيئ بدون تفكير أو استخدام العقل، وبتحب توجع غيرها بالكلام السيئ بدون مراعاة لمشاعر الآخرين، ولكن كلامي هذا ينطبق على بعض الأشخاص الذين يختبئون وراء شاشة الهاتف”.

وعن فيلم “الفارس”، أضاف الفنان المصري: “انتهيت من تصوير نصف الفيلم، وأستكمل تصوير النصف الثاني خلال الشهر المقبل، وفور الانتهاء منه سوف يتم عرضه في السينما”.

أما عن تقديم الدعم لبناته، فقال: “لا أقدم الدعم لهن، ولا أسيطر عليهن، ولا أدفع من أجل شهرتهن، ولكن أنا بفرح بنجاحهن كأي أب”.

وعن تدخله في اختيارات أعمالهن، قال: “بالتأكيد أتدخل في اختيار الأعمال الفنية التي تعرض عليهن، فإذا كان العمل جيداً بشجعهم عليه، أما إذا كان غير لطيف بيرفضوه من نفسهم”.