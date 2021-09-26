جاستين بيبر أبرزهم.. مشاهير انهاروا وفقدوا وعيهم في العلن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتعرض الكثير منا للسقوط مغشياً عليه بسبب الوعكات الصحية، عند الوجود خارجاً، لكن هذه المواقف لا تمر ببساطة بالنسبة للمشاهير، وهناك العديد من النجوم الذين تعرضوا للانهيار أمام العلن، ومنهم من فقد الوعي في الأماكن العامة، وتصدروا حديث الصحف والمواقع.. نستعرض في التقرير التالي أبرز المشاهير الذين سقطوا مغشياً عليهم أمام العامة ومنهم:

توم فيلتون:

سقط الممثل الإنجليزي ونجم سلسلة أفلام هاري بوتر، توم فيلتون، مغشياً عليه أثناء مشاركته في بطولة المشاهير للغولف، وتم على الفور نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

إيل فانينغ:

سقطت الممثلة الأميركية الجميلة، إيل فانينغ، بعد أن فقدت الوعي خلال حدث أُقيم في مدينة كان، وذكرت التقارير الصحافية أن السبب وراء تعرضها لذلك هو ضيق الفستان الذي كانت ترتديه، والذي أثر في التنفس، ونشرت حينها فانينغ عبر “إنستغرام” أنها تعرضت للإغماء أثناء ارتدائها فستان “برادا”.

جاستين بيبر:

في عام 2013، عانى المغني الكندي جاستين بيبر ضيق التنفس أثناء حفله الموسيقي في مدينة لندن، وانهار بيبر على المسرح وتم نقله للكواليس وأمده الأطباء بالأكسجين.

ليدي غاغا:

عام 2010، وأثناء جولتها الغنائية في نيوزلندا، فقدت المغنية الأميركية المثيرة للجدل، ليدي غاغا، الوعي ثلاث مرات، وأكدت غاغا هذا الأمر بعد ذلك خلال لقاءاتها الصحافية، وقالت إنها أُغشي عليها ثلاث مرات على خشبة المسرح، وكانت تنزل بنفسها على الأرض عند شعورها بذلك.

هيلاري كلينتون:

أُصيبت هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، بالإغماء أمام العلن في مدينة نيويورك، وذلك جراء إصابتها بالالتهاب الرئوي، وتكرر الأمر مرة أخرى بعد ذلك.

بوب أودينكيرك:

فقد الممثل الأميركي، بوب أودينكيرك، الوعي خلال تصوير أحد أعماله في مدينة نيومكسيكو، وتم على الفور نقله للمستشفى، وتبين هناك أن الممثل مصاب بنوبة قلبية، وتعافى أودينكيرك بعدها.

ويندي ويليامز:

سقطت مقدمة البرامج الأميركية ويندي ويليامز، خلال بث مباشر لبرنامجها، واعتقد العاملون في بداية الأمر أن ويندي تمزح، لأنه كان يوم الهالوين، وكانت ترتدي زي تمثال الحرية، لكن سرعان ما اتضح لهم أنها فقدت الوعي بالفعل.