معموديّة ليليبيت ديانا: الأمير ويليام رفض طلب إقامة المراسم في المملكة المتحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كثرت التكهّنات في الآونة الأخيرة حول معموديّة ليليبيت ديانا، الطفلة الصغرى للأمير هاري وميغان ماركل التي أبصرت النور في سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا الأميركية في حزيران الماضي، والتي لم تُنشَر لها أيّ صورة في العلن حتى الآن، ولم تزر بعد المملكة المتحدة.

وقد أشار موقع “إكسبرس” نقلاً عن نيل شون، مراسل قناة “إن بي سي” لشؤون العائلة المالكة البريطانية، إلى أنه من غير المرجّح أن تُقام مراسم معموديّة ليليبيت ديانا في كنيسة سانت جورج في ويندسور بعدما أبدى عضو بارز في العائلة المالكة رفضه الأمر، مضيفاً: “من المشاكل الكبرى التي واجهتها ميغان في الفترة الأخيرة أنها أرادت أن تتمّ معموديّة ابنتها ليليبيت ديانا في الكنيسة حيث عقدت قرانها على الأمير هاري، والتي شهدت لاحقاً معموديّة طفلهما الأول أرتشي”.

وتابع شون: “لكنّ تلك الرغبة اصطدمت بالرفض. حرص هاري وميغان جداً على العودة إلى المملكة المتحدة وإتمام مراسم المعموديّة، لا سيما بحضور الملكة إليزابيث الثانية. غير أنّ الأمير ويليام هو من أبدى بصورة أساسية رفضه الأمر، بحسب ما ذكره مصدر مطّلع، معتبراً أنها ليست فكرة جيدة”.

وقد رفض قصر كنسينغتون التعليق على الأمر.

يُشار في هذا الصدد إلى أنّ علاقة الأمير ويليام بشقيقه الأصغر هاري يشوبها التوتّر منذ بعضة أعوام، ولم يمضيا كثيراً من الوقت معاً منذ تخلّي دوق ساسكس عن دوره الملكي في آذار 2020. كذلك، لم يجتمع شملهما سوى في محطّتَين اثنتَين هذا العام، أولاً في مأتم الأمير الراحل فيليب في نيسان الماضي، حيث شوهِدا يتبادلان بضع كلمات بفضل تدخّل كايت دوقة كامبريدج، ثم في تموز عند الكشف عن تمثال لوالدتهما الراحلة الأميرة ديانا.

وقد زعم ستيوارت بيرس الذي كان صديقاً لأميرة ويلز أن الشقيقَين استأنفا التواصل بينهما عبر موقع “زوم”، لافتاً إلى أن كايت وميغان ماركل تؤدّيان أيضاً دوراً محورياً في مساعدة زوجَيهما على إعادة التواصل ولو افتراضياً.