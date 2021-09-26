ماذا تعلم وليد توفيق من محمد عبدالوهاب؟.. الفنان يكشف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما حصد هذا الشهر جائزتين، الأولى كانت من مصر وتحديداً من حفل “دير جيست”، والثانية جائزة الموريكس دور في بيروت، يستعد الفنان اللبناني وليد توفيق لتصوير أغنية جديدة.

فقد كشف صاحب “انزل يا جميل عالساحة”، في تصريح لـ “العربية.نت”، أنه اليوم بصدد تصوير أغنية “يا قلب حاجي تعن” من كلمات نادين أسعد ومن ألحانه، وإنتاج شركة لايف ستايل، ويتعاون فيها مع المخرج فادي حداد.

وأوضح في حديثه أنه تعلّم التواضع من الفنانين العمالقة كسيد مكاوي، وبليغ حمدي، ومحمد عبد الوهاب وغيرهم.

وعن ذلك خص توفيق الفنان الراحل محمد عبدالوهاب بأنه أوصاه أن بضرورة تدريب صوته، وأن يبقى جاهزاً دائماً ، و أن يكون له لونه الغنائي الخاص به وأن يترك بصمته بعالم الفن، وتقديم أغنيات تشبهه.

وتطرق أيضاً إلى قصة أغنية “بلاش تبوسني في عينيا” التي تعاون فيها مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، والتي غناها في فيلم “قمر الليل”، وقال إن الراحل اختار له لحن الأغنية هذه لأنها تشببه، وأبدى سعادة كبيرة بالطريقة التي أداها فيها توفيق.

في سياق متّصل قال وليد توفيق إن مصر منحته النجومية العربية بعد مشاركته في فيلم “من يطفئ النار” في القاهرة والذي شاركه فيه فريد شوقي وآثار الحكيم، وكذلك أفلاماً أخرى مثل “قمر الليل” مع ليلى علوي، وفيلم “أنا والعذاب وهواك” مع صابرين، وغيرها من الأفلام.

إلى ذلك، تطرق إلى الأغنية الخليجية فأشار إلى أنها لا تقل أهمية عن الأغنيتين المصرية واللبنانية.