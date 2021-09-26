فان دام يقبل تحدي محمد هنيدي.. والأخير يرد على طريقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الفنان العالمي، جان كلود فان دام، أن يضع حداً لسلسلة رسائل الوعيد المتبادلة بينه وبين الفنان المصري محمد هنيدي، من خلال حساباتهما المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن فان دام قبوله التحدي مع هنيدي ومواجهته، وذلك من خلال صورة نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، ظهر خلالها فان دام وهو يستعد للقتال مع صورة لهنيدي بشخصية محيي الشرقاوي، التي جسدها في فيلم “فول الصين العظيم”، وعلق فان دام على الصورة، قائلاً: “Challenge accepted”.

ولم يفوت الفنان المصري الفرصة للرد على نجم القتال العالمي، حيث أعاد نشر بوست فان دام، وعلق عليه قائلاً: “وأنا مستعد وجاهز.. حدد الميعاد، والمكان في الطريق الصحراوي عند الكيلو ٥٢٠٠.. أنا مابقتش بخاف زي الأول”.

وحرص هنيدي على الاستقواء بالثنائي أمير كرارة وبيج رامي، حيث قام بذكرهما في تعليق على منشوره، وقال لهما: “انتوا فين.. انتوا فين”.

وحظي منشور محمد هنيدي بتفاعل كثير من المتابعين، الذين حرصوا على توجيه العديد من النصائح له، والتي كان أغلبها يرتكز على الجانب الفكاهي، وضرورة الهروب من هذه المواجهة، نظراً للقدرات القتالية العالية التي يتمتع بها فان دام.

وقال متابع: “أمير كرارة بيقولك لو العركة بدأت هنزعلووا كلنا”، وأضاف آخر: “هتضرب يا هنيدي”، وزاد ثالث: “انته اللي جبته لنفسك يا فنان.. طريق السلامة انت”، وعلق رابع: “متخافش هتتغلب بشرف بس روح بالبدلة وهات ابو موتة ورجالته”.

تعود بداية القصة، عندما انتشرت صورة عبر منصات “السوشيال ميديا”، ومواقع التواصل الاجتماعي، جمعت الثلاثي: “جان كلود فان دام، وجاكي شان، وشارو خان”، ووصفت هذه الصورة بأنها “صورة تشع فخامة غير محدودة”، وهنا تدخل هنيدي وقام بنشر صورة جمعته بالثلاثي “كريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولي الدين”، وعلق عليها قائلاً: “صورة تشع أكثر”.

ويبدو أن رد هنيدي استفز فان دام، الذي رد على هنيدي ممازحاً: “استعد للتحدي القتالي، أليس كذلك يا سيد شرقاوي”، قاصداً شخصية محيي الشرقاوي، التي قدمها هنيدي في فيلم “فول الصين العظيم”، ليتطور الأمر لسلسلة من التهديدات المتبادلة بشكل كوميدي بين الثنائي.