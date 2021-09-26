سوسن بدر تستعيد ذكرياتها بصورة من الماضي.. فكيف كانت تعليقات زميلاتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحرص الفنانة المصرية القديرة، سوسن بدر، بين حين وآخر، على أن تشارك متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صوراً من الماضي، وآخرها هذه الصورة التي جاءت باللونين الأبيض والأسود، وأطلت الفنانة القديرة في الصورة بلباس جزائري، ما دفع محبي الفنانة من الجزائر للتعليق لها، مشيدين بجمالها ورشاقتها. وعلقت سوسن بدر على صورتها، قائلة: “زمان”.

وما إن نشرت الصورة حتى تهافتت عليها تعليقات زميلاتها من الوسط الفني، اللاتي عبرن عن حبهن لها، أبرزهن: الفنانة مي سليم، التي كتبت لها: “قمر”، بينما اكتفت هدى المفتي، وأروى جودة، وغادة عبدالرازق، وياسمين رئيس، بوضع قلوب حمراء، تعبيراً عن حبهن لها، كما علقت الفنانات: درة زروق، وعبير صبري وريم مصطفى، بـ: “قمر”.

على صعيد آخر، شاركت الفنانة سوسن بدر، مؤخراً، في “رق الحبيب”، وهي حكاية من ضمن أحداث مسلسل “ورا كل باب”، من بطولة إيهاب فهمي، شريف خير الله، مروة عبدالمنعم، أحمد فؤاد سليم، وإيمي طلعت زكريا، وغيرهم.

إضافة إلى مشاركتها في مسلسل “ستون دقيقة”، من بطولة محمود نصر، وياسمين رئيس، وسوسن بدر، وشيرين رضا، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.