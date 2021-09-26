شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى عن تكريمه ومرحلة ما قبل دخوله الفن: بحس إنى عندى فصام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "فى بداياتى بالتمثيل كانوا بيشوفونى يا ظابط يا وكيل نيابة.. مع إنى راجل مسخرة وبحب الأدوار المجنونة"، بهذه الكلمات وصف الفنان خالد الصاوى بدايته الفنية وقبل انخراطه في المجال الفني مارس الصاوى مهنة المحاماة.

وقال: "المحامى كان حاجة مهمة اوى فى حياتي وتعلقت بها لأنها كانت مهنة والدى الذى أعتبره قدوة لي، والمحاماة كان لها علاقة بالفكر السياسي". وأضاف "قلت لوالدى ليه الروب الأسود، فكان بيقولى لما تلبس الروب بتكون أخدت دور جديد" وعن تأثير المحاماة على الفن قال: "لما بدأت أطبق تجسيد الشخصيات عملت دور طبيب أو ضابط قدمته بشكل مميز جدا".

واستطرد: بحب الأدوار المجنونة ومبحبش أحشر الأخلاق فى الفن، وأنا في مواقف التكريم بحس بإحساسين الأول كأني بتفرج علي واحد تاني وتحس إن عندي شوية انفصام وأنا شخصيا بكره فكرة إني عجزت وكمان إحساس إني مخلفتش بيخليني أفضل حاسس إن جوايا روح الطفل".