شكرا لقرائتكم خبر عن تايلر ريك "حي" فى الملامح الأولى للجزء الثاني من فيلم Extraction والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والخيال Extraction، عن الملامح الأولى للجزء الثاني المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، لتعلن عن مفاجأة كبيرة لعشاق الفيلم المنتظر، وهي عودة النجم العالمي كريس هيمسوورث صاحب شخصية "تايلر ريك" للحياة، بعد انتهاء أحداث الجزء الأول بحالة غموض.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة عبر "تويتر"، الملامح الأولى للجزء الثاني الذي سيستكمل أحداث الجزء الأول، بعد أن كشفت الشركة عن مفاجأة عودة "ريك" من جديد.

فيلم Extraction يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، لكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.