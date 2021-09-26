شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون موموا يتذكر كاليسي من GOT فى كواليس فيلمه الأخير Dune والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على فيلم الأكشن Dune، عن مقطع فيديو من كواليس تصوير أحد مشاهد الفيلم والذي ظهر فيه النجم العالمي جيسون موموا، الذى تذكر النجمة العالمية إميليا كلارك صاحبة شخصية "كاليسي" فى مسلسل Game of thrones.

وظهر موموا فى الفيديو الذي تم الاعلان عنه تزامناً مع طرح الفيلم فى السينمات وهو يوجه رسالة للنجمة العالمية اميليا كلارك قائلاً "هذا القتال من أجيل يا كاليسي"، فى اشارة الى العلاقة العاطفية التى جمعتعهما فى المسلسل.

فيلم Dune من إنتاج شركتى Warner Bros وLegendary Pictures، شارك المخرج الفرنسى الكندى دينيس فيلنوف فى مهرجان فينيسيا السينمائى آخر مرة خلال عام 2016 بفيلم Arrival.

الفيلم من بطولة تيموثى شالاميت فى دور بول أتريديس، وزنديا، الفيلم يستند إلى رواية عام 1965 التى كتبها فرانك هربرت.



جيسون موموا

يشمل طاقم الممثلين أيضًا ريبيكا فيرجسون وأوسكار إسحاق وجوش برولين وستيلان سكارسجارد وديف باوتيستا وشارون دنكان بروستر وستيفن ماكينلي هندرسون وتشانج تشين وديفيد داستمالشيان وشارلوت رامبلينج وجيسون موموا وخافيير بارديم.