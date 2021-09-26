شكرا لقرائتكم خبر عن ميادة الحناوى لـ"الخليج 365" : أنا بخير وكفاية إشاعات عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الكبيرة ميادة الحناوى عن حقيقة إصابتها بالزهايمر وتعرضها لأزمة صحية مؤخرا قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله أنا بخير وصحة وسلامة، وما نشر مؤخرا عن إصابتى بالزهايمر ليس له أي أساس من الصحة".

وأضافت النجمة الكبيرة أنها تطالب مروجى تلك الشائعات أن يخافوا الله فيما ينشروه خاصة أن هذا يضايقها وتشعر بفوبيا منه، والحمد لله ربنا أعطانى الصحة والستر وأتمنى من الناس حبهم لبعض، مشيرة أنها مؤخرا تعرضت للكثير من الشائعات مثل إصابتها بالزهايمر وفيروس كورونا وهذا غير صحيح .





ووجهت النجمة الكبيرة ميادة الحناوى كل الشكر للشعب المصرى العظيم على قلبها التي تحبه على المستوى الشخصى وتتمنى له كل خير وسلام .

واختتمت حديثها في تسجيل صوتى لليوم السابع قائلة أن الفترة المقبلة تشهد عدة نشاطات لها حيث تحيى عدة حفلات في أبوظبى وغيرها .





ميادة الحناوى هى إحدى نجمات جيل الطرب الأصيل التى حازت لقب مطربة الجيل، وعشقت الغناء منذ طفولتها وكنت انطلاقتها عندما استمع إليها الموسيقار محمد عبد الوهاب في إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا، عام 1977 وأبدى إعجابه بصوتها واتفق معها أن تزور مصر لتنطلق منها فنيًا.

وبعد قدوم ميادة الحناوى لمصر منحها عبد الوهاب ألحانا خاصة لها، وتعاملت مع كبار الملحنين ومنهم محمد الموجي ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعى، ولكن كانت انطلاقتها الكبرى مع الموسيقار بليغ حمدي، حيث غنت من ألحانه أروع أغانيها ومنها: "أنا بعشقك، الحب إلى كان، وكتب بليغ بنفسه كلمت هاتين الأغنيتين، كما لحن لها أغانى: أنا أعمل إيه، سيدي أنا، مش عوايدك، فاتت سنة"، فحققت مياددة من خلال هذه الأغانى انتشارًا كبيرًا بالعالم العربي.

ولم تكتف ميادة الحناوى بالتعاون مع عمالقة الموسيقى بل قدمت عددًا من أشهر أغانيها مع الجيل الجديد من الشعراء والملحنين ومنهم الموسيقار سامي الحفناوي في ألبوم "غيرت حياتي"، ومع صلاح الشرنوبي الذي فى أغنيات "أنا مخلصالك"، و"مهما يحاولو يطفو الشمس".

حازت ميادة الحناوى بموهبتها إعجاب عمالقة الموسيقى وقال عنها الموسيقار السنباطي: "يسعدني كما بدأت حياتي مع أم كلثوم أن انهيها مع ميادة الحناوي" وأعطاها لحن قصيدته "أشواق" ولحن لها رائعته "ساعة زمن".