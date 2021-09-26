شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب : مفيش ست فى مصر مابتعرفش ترقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سلوى خطاب خلال ندوة تكريمها فى فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 والذى يرأسه الناقد أمير أباظة ، عن الدور التى طلبت من المخرج أن تقدمه حيث قالت عندما عرض علي مسلسل الضوء الشارد كنت مرشحة لدور آخر، وعندما قرأت السيناريو أعجبت بدور الغازية رئيسة ولم يكن قد سكن لممثلهة، فطلبت من المخرج مجدى أبو عميره أن أقوم بهذا الدور.

وأضافت سلوى خطاب ، حينها قال لى المخرج الكبير مجدى أبو عميره ده دور رقاصة " هو أنتى يتعرفى ترقصى ؟" فأجبته على الفور " هو فى ست مصرية ماتعرفش ترقص " وبالفعل حصلت علي الدور وبدأت التدريب عليه لأنها كانت راقصة غازية وهذا مختلف عن كونه غازية عادية وطلبت من المخرج أن نستعين بفرقة من الصعيد كى يكون هناك مصداقية كبيرة وبالفعل استعنا بفرقة من الصعيد وكان له تأثير كبير .

وتابعت خطاب ، أكثر ماأعجبنى فى دور رئيسة أنه يبدو دور منحرف فى المجتمع وممكن أن تنصف بأنها فتاة ليل ولكنها كانت متمسكة بمبادئها وأخلاقها ، بالإضافة ايضا ان رئيسة كانت غازية وكان لابد أن تكون عينيها مفتوحة فتدربت كثيرا وأصبحت أجمع أصدقائى وأقاربى وأرقص أمامهم وهم لم يفهموا وقالوا " هى سلوى اتجننت ولا أيه ؟" وبعدما عرض المسلسل فهموا ماذا كنت أفعل .

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

وكرمت ادارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.