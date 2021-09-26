شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفلا في ستاد القاهرة 4 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفلا غنائيا يوم 4 نوفمبر فى إستاد القاهرة الدولى بحضور الآلاف من محبيها، ويشهد الحفل عددا من المفاجآت وتقدم من خلاله باقة متنوعة من اغانيها القديمة والحديثة.

واحتفلت النجمة نانسى عجرم، بوصول أغنيتها الجديدة "سلامات"، لـ 10 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وهى الأغنية التى صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربون منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعًا لا يمتلكون أموالاً، والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادى شرارة.

وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في أول شهر ديسمبر حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021 بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

وظهرت نانسي في كامل أناقتها بسواريه أسود مفتوح وحرصت في بداية فقرتها علي تحية الجمهور وعقلت علي إختلاف اعمار الجمهور مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتي الأطفال.

وأشعلت نانسي الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات" التي اطلقتها مؤخرا، بالإضافة إلى "آه ونص"، "أنت إيه" و"يا بنات" و"انت مصري".. وغيرها ممن طالب بها معجبيها وسط آجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتي نهاية الحفل.