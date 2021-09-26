شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الاولي لفيلم كاني ويست الوثائقي.. تبدأ أحداثه فى 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب العالمي كاني ويست، عن الملامح الأولى لفيلمه الوثائقى المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، والذى سيسرد كواليس حياته المهنية والاجتماعية وفترة ارتباطه بنجمة تليفزيون الواقع الامريكي كيم كاردشيان.

ونشر ويست عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مقطع فيديو قصير من الفيلم الوثائقي المنتظر، والذى بدأت أحداثه عام 2002، ليشوق جمهوره ومتابعيه قبل الاعلان الرسمي عن طرح الفيلم المقرر له الفترة المقبلة.

ومن المقرر ان يتضمن الفيلم الوثائقي لقطات تعرض لأول مرة من حياة المطرب العالمي كانى ويست، وسيغطي مسيرته المهنية في الموسيقى والموضة، ومحاولته الرئاسية الفاشلة لعام 2020، ووفاة والدته دوندا ويست.

وكشفت عدة تقارير أجنبية، منذ ايام، عن توصل النجم العالمي كاني ويست، لاتفاق مع شركة التكنولوجيا التي اتهمته العام الماضي بسرقة أفكارهم وتنفيذها في الكثير من مشاريعه الموسيقية، ليغلق الدعوي القضائية التي رفعتها الشركة ضده.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن نجم الراب صاحب الـ 44 عاما، توصل لاتفاق مع شركة التكنولوجيا بقيمة 20 مليون دولار، لينهي الصراع القانوني بين الطرفين مع تحمل ويست للرسوم القانونية، ووافقت الشركة على سحب كل الدعاوي القضائية المرفوعة ضد ويست.