شكرا لقرائتكم خبر عن "حدوتة مصرية" 39 عاما على فيلم اعتذرت عنه السندريلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سبتمبر كان محطة مهمة فى حياة المخرج العالمى يوسف شاهين، فعدد ليس قليلا من أفلامه عرضت لأول مرة خلال الشهر، ويبدو أنه كان فألا حسنا بالنسبة لصاحب "المصير"، حيث اختاره لصدور واحد من أبرز أفلامه والذى تناول فيه جزءا من سيرته الشخصية، فيلم "حدوتة مصرية".

وتمر اليوم الذكرى الـ39 على العرض الأول لفيلم "حدوتة مصرية" إذ عرض لأول مرة للجمهور فى دور العرض السينمائى فى 27 سبتمبر عام 1982، والفيلم من تأليف وإخراج يوسف شاهين، رؤية سينمائية للأديب الكبير يوسف إدريس، وبطولة نور الشريف، يسرا، سهير البابلى، ماجدة الخطيب، محمد منير، محسن محي الدين.



فيلم حدوتة مصرية

واصل (يوسف شاهين) في هذا الفيلم تناول سيرته الذاتية التى بدأها فى اسكندرية ليه، تحت اسم (يحيى شكري مراد) حيث يتعرض في هذا الفيلم وخلال تصويره لفيلم (العصفور) إلى أزمة قلبية تستدعي التدخل الجراحي، وخلال رحلته العلاجية، تجرى وقائع محاكمة داخل قفصه الصدري يقف فيها (يحيى) سواء المخرج، أو الطفل الصغير موقف الخصوم، وخلال هذه المحاكمة المتخيلة نتذكر مع (يحيى) الكثير من ذكريات ماضيه مع أسرته، ومراهقته، وبدايته السينمائية، وحكاية تعرفه على الفتاة التي صارت زوجته فيما بعد.

فيلم "حدوتة مصرية" هو الجزء الثاني من رباعية السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين، والتي تشمل كذلك أفلام (اسكندرية ليه، اسكندرية كمان وكمان، اسكندرية نيويورك)، كما أنه يعتبر تكملة طبيعية لـ "إسكندرية ليه" حيث أن أبطال الجزء الأول الأساسين أكملوا في هذا الجزء بشخصياتهم.



فيلم حدوتة مصرية (2)

قدم المخرج يوسف شاهين من خلال فيلم "حدوتة مصرية" الكينج محمد منير للتمثيل لأول مرة فى بداية الثمانينات الذى كان نقطة انطلاق موهبة محمد منير مع التمثيل وبداية صداقته وعلاقته القوية مع المخرج الذى اسند له البطولة من خلال فيلم "اليوم السادس" وشاركته فى بطولته المطربة داليدا.

وكانت مرشحة لأداء دور البطولة وتجسيد شخصية "آمال" أمام الفنان الكبير نور الشريف، السندريلا سعاد حسنى، لكنها اعتذرت عن قبول الدور، ليقع اختيار المخرج العالمى يوسف شاهين على النجمة يسرا لأداء الدور.



فيلم حدوتة مصرية

والفيلم مرتبط أيضا بحدث فريد من نوعه، إذ يعد الفيلم الوحيد الذي تم من خلاله تصوير حفل كوكب الشرق أم كلثوم بالألوان الطبيعية.

وكمعظم أفلام يوسف شاهين الخالدة فى ذاكرة السينما، يحتل فيلم " حدوتة مصرية 1982 " المركز رقم 84 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية.



فيلم حدوتة مصرية (4) فيلم حدوتة مصرية (5)



فيلم حدوتة مصرية (6)