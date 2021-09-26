مجدي الهواري يروج لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج المخرج مجدي الهواري لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني.

ونشر "الهواري" صورة للفنان يحيى الفخراني بطل العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ومن المقرر عرض المسرحية يوم 1 أكتوبر الجاري على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس.

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي، إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري، بأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم الذين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء "ألف ليلة وليلة" الساحرة المثيرة ورغم إنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والصراع على السلطة.