هذا ما قالته نسرين أمين عن تقديمها حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة نسرين أمين عن سعادتها بتقديمها حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37.

ونشرت نسرين صورًا لها أثناء تكريمها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "تشرفت بتقديم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ37".

وأقيم مساء أمس السبت، افتتاح الدورة ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وحضر الحفل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم، وغيرهم من الفنانين والصحفيين والنقاد.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.