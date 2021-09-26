برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات في الليغا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

تمكن برشلونة من العودة لطريق الانتصارات، بالفوز بنتيجة (3-0) خلال مواجهة ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وسجل لبرشلونة ديباي في الدقيقة 7، ولوك دي يونج في الدقيقة 14، وأنسو فاتي في الدقيقة (90+1).

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وانطلق ممفيس ديباي بمجهود فردي حتى وصل لمنطقة جزاء ليفانتي، وتدخل عليه راودخا بعنف، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للبلوجرانا.

وانبرى ديباي لتنفيذ ركلة الجزاء، التي نفذها بنجاح، ومنح التقدم لبرشلونة في الدقيقة 7.

وأرسل فيليب كوتينيو تسديدة على حدود منطقة الجزاء، وصلت بين أحضان فيرنانديز حارس مرمى ليفانتي في الدقيقة 10.

ونجح لوك دي يونج في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 14، حيث تلقى تمريرة بينية في العمق من سيرجينيو دست، لينفرد بالحارس ويسدد أسفل يمينه.

وأضاع جيرارد بيكيه فرصة تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 23، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من ممفيس ديباي، لكنه سدد برعونة بجانب القائم الأيسر.

وكاد ديباي أن يُضيف الهدف الثالث في الدقيقة 36، إذ استقبل كرة خلف دفاع ليفانتي، لينفرد بالحارس فيرنانديز ويراوغه لكن الدفاع يعود بسرعة ويحول الكرة إلى الركنية.

وشارك أنسو فاتي كبديل للوك دي يونج في الدقيقة 81، وسط تصفيق حار من الجماهير الحاضرة في ملعب “كامب نو”، وظهر لأول مرة بالقميص رقم 10.

وجاءت أول تسديدة في المباراة من جانب ليفانتي على مرمى برشلونة في الدقيقة 83، عبر كانتيرو وتصدى تير شتيجن للكرة ببراعة.

ونجح فاتي في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 91، والذي انطلق وسدد كرة على حدود منطقة الجزاء، أسفل يمين حارس ليفانتي، ليؤمن النقاط الثلاث للبلوجرانا.