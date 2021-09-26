فيديو ليس للقلوب الضعيفة.. كارثة هزت الشارع المصري!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

ضج الشارع المصري في الساعات الأخيرة بحادث سير مروّع كاد أن يودي بحياة شخصين، كانا يقفان بجانب عامود إنارة في محافظة الشرقية شمال مصر، دخلت وزارة الداخلية خط الأزمة وكشفت تفاصيل ما حدث.

وتداول مدونون عبر منصات التواصل مقطع فيديو للحظة دهس سيارة ملاكي للفتاة خلود (22 عامًا) وشقيقها الطفل عبد الله (7 أعوام) أثناء انتظارهما أمام إحدى صالونات التجميل بقرية المرازقة التابعة لمركز فاقوس بالشرقية.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الواقعة حدثت في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، خلال الاحتفال بحفل زفاف، موضحة أن سيارة انطلقت مسرعة وانحرفت عن مسارها في أحد الشوارع الجانبية بعد اختلال عجلة القيادة، فاصطدمت بشخصين كانا يقفان بجانب عامود إنارة.

وأضاف البيان أنه بسؤال شقيقة المصابين قالت إنه أثناء وقوفهما في الطريق لاستقلال إحدى السيارات الأجرة للتوجه لحفل زفاف نجل عمهما، اصطدمت بهما السيارة التي ظهرت في الفيديو، والتي كان يقودها سمكري سيارات مقيم بدائرة المركز بسرعة جنونية حيث اختلت عجلة القيادة بين يده ووقع الحادث وفر سائقها هاربًا.

وبحسب مواقع مصرية فقد تبين من تحريات الشرطة أن السيارة كان يقودها سمكري بغرض تجربتها بعد أن قام بإصلاحها، وفجأة اختلت عجلة القيادة من بين يديه بسبب السرعة الكبيرة مما أدى لانحراف السيارة ودهسها للفتاة وشقيقها.

فيما أثبتت التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت بيد قائد السيارة الذي لاذ بعد الحادث بالفرار، مبينة أن ضباط إدارة البحث الجنائي تمكنوا من ضبط السيارة وقائدها والذي تبين عدم حيازته لرخصة قيادة، وبسؤاله أقر بارتكابه للواقعة على النحو السابق ذكره مضيفًا أن السيارة كانت بحوزته لإجراء بعض الإصلاحات وقام بقيادتها للتنزه.

وأصيب الشقيقان بنزيف داخلي بالبطن وكسور وكدمات بالغة بأنحاء متفرقة من الجسد بحسب تقرير المستشفى، بينما تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي قررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة بحسب مواقع إخبارية مصرية.

واليوم الأحد قالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه قد ورد إخطار لمركز شرطة فاقوس يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر/أيلول من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال طالبة وشقيقها مصابين بكسور متفرقة بالجسم.