عن أغاني المهرجانات.. دياب: لا صلة لها بالغناء الشّعبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث الفنان دياب عن رأيه في أغاني المهرجانات، لافتاً إلى أنها تُعد نوعاً من الغناء لكن ليست لها صلة بالغناء الشعبي، وأوضح أن من يغني هذا اللون ليس شرطاً أن يكون مطرباً من الأساس.

وقال خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الأغاني الشعبية لديها نوع خاص في الغناء، ومن يؤديه يجب أن يمتلك موهبة الغناء حتى يستطيع النجاح. ويستمع إليه الجمهور.

وحول رأيه في أغاني المهرجانات، أكد دياب أنه لا شيء اسمه أغاني المهرجانات، موضحاً أنها نوع من الموسيقى طرأ على المجتمع المصري في الـ15 سنة الأخيرة، لكن ليست لها لا صلة بالأغنية الشعبية التي تربينا عليها، مثل ما غناه المطرب محمد قنديل، ورشدي، ومحمد العزبي، وأحمد عدوية وغيرهم.

وتابع: “من يغني شعبي يجب أن يكون غناؤه حلواً، وصوته يملأ جميع حواس المستمع، لكن من يغني المهرجانات ليس شرطاً أن يكون مستمعاً جيداً من الأساس”.

وكان دياب قد تعاقد مع المنتج وليد منصور مدة عامين للإشراف على أعماله، بالإضافة إلى ظهوره في البرامج والإعلانات والكليبات كذلك.