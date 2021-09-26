روان بن حسين تطلق أغنيتها الثانية "لا تغنيلي"

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"الخليج 365": أطلقت "الفاشينيستا" الكويتية روان بن حسين أغنيتها الثانية بعنوان "لا تغنيلي"من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان ادهم، توزيع نور هاشم، ميكس و ماسترينغ طيف عادل.

الاغنية ايقاعية عصرية شبابية تحاكي فيها ، أقرب إلى السهل الممتنع من ناحية الكلام واللحن والتوزيع حيث تنقلت فيها من مقطع الى آخر بسلاسة وخفة.

أما الكليب الذي اخرجه كاتب الاغنية محمد سعيد حارب فقد حاول من خلاله ان يقدم روان بصورة شبابية عصرية في مشهدية متعددة الديكور ناهيك عن تقنية الغرافيكس.