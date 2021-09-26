حفلات "غلوبال سيتيزن" انطلقت من باريس ونيويورك ولوس أنجليس

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نيويورك: افتتح النجم البريطاني إلتون جون مساء السبت من باريس سلسلة حفلات عالمية بدأ بإحيائها عدد من المغنين والفرق بينهم ستيفي ووندر في لوس أنجليس وبيلي ايليش في نيويورك حيث أطل الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل من على خشبة المسرح للتوعية بالمخاطر المحدقة بكوكب الأرض، وهو هدف هذه المبادرة التي أطلقتها منظمة "غلوبال سيتيزن" غير الحكومية.

وجلس إلتون جون بزيه الأخضر ونظارته ذات اللون الوردي وحيداً إلى البيانو على المسرح الذي أقيم في ميدان شان دو مارس في العاصمة الفرنسية، وفي الخلفية برج إيفل، معطياً إشارة الانطلاق لهذا الحدث بأغنياته "ذيس إيز يور سونغ" و"تايني دانسر" و"روكت مان"، بالإضافة إلى دويتو مع تشارلي بوث أدى فيه أغنية "آفتر أول" من ألبومه المقبل، وأطلق مواقف إنسانية.

وشدد السير إلتون (74 عاماً) الذي سيخضع قريباً لعملية جراحية في الورك اضطرته إلى تأجيل جولته العالمية، على ضرورة "ألا يترك أحد على قارعة الطريق" خلال الأزمة الصحية الراهنة، داعيًا إلى إتاحة "الوصول العادل" إلى اللقاحات في كل أنحاء العالم.

وقدّم إلتون جون حفلته في باريس أمام نحو 20 ألف متفرج حصلوا على تذاكر مجانية لقاء مساهمتهم في نشر رسائل توعية من "غلوبال سيتيزن" عبر الشبكات الاجتماعية.

وتهدف الحفلات الموسيقية وكذلك العروض المسجلة سلفاً التي تقدمها فرقة "بي تي إس" من سيول بمبادرة من "غلوبال سيتيزن" إلى حضّ جمهور كبير من كل أنحاء العالم على إثارة قضايا يركّز عليها المنظمون، من مثل التغيّر المناخي والعدالة في توزيع اللقاحات ومكافحة المجاعة.



وقال إيوان كاردوسو (23 عاماً) الذي يعمل في ترميم السيارات وحضر الحفلة الباريسية، لوكالة فرانس برس "أنا أتابع +غلوبال سيتيزن+ منذ مدة، وسجلت اسمي للحصول على تذكرة، ولم يكن لدي سوى أمل ضئيل نظراً إلى الإقبال الكثيف الذي كان متوقعاً، لكنني حصلت على تذكرتي لأني كنت أملك العدد اللازم من النقاط بفضل مشاركتي في تحركات من أجل كوكب الأرض ولمكافحة الفقر، وأبرزها توقيعي على عرائض".

أما تاني (26 عاماً) فأرسلت رسائل بالبريد الإلكتروني ونشرت تغريدات تطالب "بالعدالة في توفير التعليم وبالمساواة للمرأة" لكي يتاح لها حضور الحفلة الموسيقية في باريس، وقد حضرت مع أصدقائها الثلاثة لمشاهدة "إد شيران وخصوصاً إلتون جون". وهو الدافع نفسه الذي حدا بإيوان كاردوسو إلى الحضور، إذ قال "إلتون جون موجود ولسنا متأكدين من أنه يستطيع إقامة حفلات بعد اليوم، إن وجوده هنا لأمر رائع".

وكما في حفلة "لايف إيد" الخيرية التي قدمت عام 1985 من مدن عدة في العالم بمبادرة من بوب غيلدوف لمحاربة المجاعة في إثيوبيا، وشارك فيها إلتون جون أيضاً، يشمل برنامج "غلوبال سيتيزن لايف" إقامة عروض في مدن كبرى أخرى.

وشارك في حفلة نيويورك كل من بيلي إيليش و"كولدبلاي" وجنيفر لوبيز وليزو. وأطلّ الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل من على خشبة المسرح الذي أقيم في سنترال بارك مطالبَين باعتبار تلقي اللقاحات "حقاً إنسانياً أساسياً". وقال دوق ساسكس وسط تصفيق آلاف الحاضرين "إن كيفية ولادتكم يجب ألا تؤثر في قدرتكم على البقاء على قيد الحياة".

وجاء صعود الزوجين إلى الخشبة بعد عرض قدمته الكندية أليسيا كارا ومغنية البوب المخضرمة سيندي لوبر التي أهدت أغنيتها "غيرلز جاست وانت تو هاف فان" للنساء الأفغانيات.

وتخللت العروض الغنائية إعلانات تمويل، أبرزها ما كشفته مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور في مداخلة مسجلة من أن الولايات المتحدة "ستساهم بأكثر من 295 مليون دولار" في مكافحة المجاعة في العالم والعنف القائم على النوع الاجتماعي وفي "توفير الحاجات الإنسانية الملحّة" المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

ولدى انتهاء العرض النيويوركي، تواصلت الحفلات مع تلك التي استضافها مسرح "غريك ثياتر" في لوس أنجليس، وافتتحتها فرقة "5 سكندس أوف سامر"، ويشارك فيها أيضاً آدم لامبرت وستيفي ووندر وديمي لوفاتو و"وان ريبابليك".

وتشمل المبادرة كل القارات. فمن بلده البرازيل ، أطلق دي جي ألوك رسائل على شبكات "غلوبال سيتيزن" تنبه بشكل خاص إلى وضع غابة الأمازون.

وستكون مشاهدة العروض متاحة مباشرة أو مسجّلة عبر "آبل ميوزيك" وتطبيق "آبل تي في آب" و"يوتيوب" و"تويتر" إضافة إلى عدد من المحطات التلفزيونية منها "تي إف 1/تي إم سي" في فرنسا و"تي في أزتيكا" في المكسيك و"بي بي سي" في بريطانيا و"ايه بي سي" و"إيه بي سي نيوز لايف" وسواها في الولايات المتحدة.

وتقف وراء هذه المبادرة منظمة "غلوبال سيتيزن" التي تعرّف عن نفسها بأنها "حركة مواطنين ملتزمين"، وأسسها الأسترالي هيو إيفانز الناشط في مجال العمل الخيري.

ودرجت "غلوبال سيتيزن" على إقامة أحداث كبرى من بينها حفلة "فاكس لايف" الموسيقية التي أقيمت خلال الربيع في لوس أنجليس دعما للتلقيح ضد فيروس كورونا (وضد التضليل). وشاركت جنيفر لوبيز في هذه الحفلة وكذلك فرقة "فو فايترز"، بينما تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن والبابا والممثلان بن أفليك وشون بن من خلال مقاطع فيديو.