شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد بـ لوك كاجوال في أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على تويتر، وظهرت جومانا بإطلاله جميلة حيث ظهرت بلوك كاجوال، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في جمالها و إطلالاتها.

وكانت جومانا قد شاركت خلال الأيام الماضية كعضو لجنة تحكيم الأفلام مع عدد من صناع السينما، وأكدت أن التجربة متميزة وكل الأعمال التى ساعدت لجنة التحكيم كانت متميزة، وتعبر عن شعار المهرجان.

وقالت: أى فاعلية ثقافية أو فنية أحب أن أدعمها، والمركز الكاثوليكى من المؤسسات الفاعلة فى الحياة الثقافية والسينمائية العربية وشرفت بتواجدى مع الأب بطرس وكل الزملاء فى دعم الشباب الواعى الذى قدم أفكارا غير تقليدية.

يذكر أن جومانا صورت 4 أيام من مشاهدها فى الفيلم الأمريكي (North of the ten) وتجسد فيه شخصية امرأة عربية تعيش فى الولايات المتحدة، وتتعرض لمواقف صعبة، كما أنها تنتظر عرض فيلم "القصر الملعون" الذى يعتبر التجربة المصرية الأولى فى عالم 3D.