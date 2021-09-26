شكرا لقرائتكم خبر عن "المهاجر" 27 عاما على فيلم قاد يوسف شاهين للمحاكم وتسبب فى إجهاض يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختيار القضايا الشائكة وتناولها دراميا خاصة الفكرية والفلسفية والتى تتماس مع الفكر الدينى، دائما محل جدل وهجوم كبير، ودائما ما تضع صناعها فى دائرة الهجوم، بل وفى بعض الأحيان تقود صناع الأعمال الفنية إلى ساحة المحاكم، وهو ما حدث مع صناع فيلم "المهاجر" للمخرج العالمى يوسف شاهين.

وتمر اليوم الذكرى الـ27 على عرض فيلم "المهاجر " لأول مرة، إذ استقبلته دور العرض السينمائى بدءا من 26 سبتمبر عام 1994، وهو من تأليف وإخراج يوسف شاهين، وبطولة خالد النبوى، يسرا، محمود حميدة، حنان ترك، أحمد بدير، صفية العمرى.



فيلم المهاجر

والفيلم يعكس تصورا مختلفاََ لقصة "يوسف" التاريخية، من خلال شخصيّة "رام" وهو شاب يعيش مع أبيه العجوز في قبيلة فقيرة على أطراف مصر ويرفض الفقر الذي تعيشه قبيلته، فقرر الهجرة إلى مصر لتعلُّم فنون الزراعة، فيصحبه إخوته السّبعة في رحلته إلى مِصر، ويستغلون بُعد أبيهم فيوثقونه بالحبال ويلقون به في مركب متجهة إلى مصر معتقدين أنهم تخلصوا منه إلى الأبد، لكن رام يصل إلى مصر ويتعلم فنون الزراعة أثناء ذلك يتعرف على قائد الجيوش "اميهار" وزوجته "سيمهيت" التي تقع في حبه لكنه ينسحب ليعيش في الأرض التي وهبه إياها اميهار عند حدود مصر لزراعتها، وهناك يقع في حب فتاة مصرية جميلة توافق على الزواج منه، ويواجه الكثير من الصعاب خلاله رحلته، لكنه ينتصر عليها ويبزغ نجمه، ويأتى إليه أخوته طالبين المعونة دون أن يعرفوه.



فيلم المهاجر

فيلم المهاجر

تعرض الفيلم للكثير من العقبات، كانت أولها حمل الفنانة يسرا بالشهر الثالث وقتها، وبسبب ظروف التصوير تعرضت لتسمم حمل، فسافرت لباريس لإجراء عملية إجهاض، وتبعها فترة شهرين للاستشفاء، وطوال هذه الفترة رفض المُخرج يوسف شاهين استبدالها بأخرى، وأصر على انتظارها إلى أن تتعافى وتستأنف التصوير، وبالفعل عادت واستكملت تصوير الفيلم.



فيلم المهاجر

أما العقبة الأخرى، فبعد تكلفة الإنتاج الضخمة للفيلم والتى وصلت إلى 12 مليون جنيه، وهو رقم كبير جدا آنذاك، تعرض الفيلم لانتقادات عنيفة، وأثار ضجة كبيرة عند عرضه فى السينمات، ووصل الأمر لمقاضاة القائمين عليه لتشابه قصته بقصة سيدنا يوسف عليه السلام، فمنع من العرض مما جعل يوسف شاهين يصر على رفع دعوى قضائية لعرض الفيلم والتي حُكِمَ لِصالِحِه فيها بعد عرض فيلمه المصير الذي قام بكتابته وإخراجه ردّاََ على منع فيلم المهاجر.

ورغم كل الأزمات نجح فيلم "المهاجر" وشارك في المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، كما حصل خالد النبوى على جائزة أفضل ممثل في مهرجان جوهانسبرغ عن دوره فى الفيلم، و احتل الفيلم المركز رقم 52 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية.