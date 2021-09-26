شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يكشف لـ"الخليج 365" موعد عودته للفن.. ويؤكد: الحمد لله أزمة وعدت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال النجم كريم فهمى بعد خروجه من المستشفى: "أنا الآن الحمد لله أفضل بكثير وأزمة عدت الحمد لله بفضل دعاء أصدقائى وجمهورى وكل المقريبن لى، والآن اقضى فترة نقاها والتزم المنزل لاستكمال العلاج واستريح بالمنزل حسب أوامر الأطباء المشددة، حيث إنهم أمرونى بعدم الإجهاد او الخروج خلال تلك الفترة، وأكد انه سيعود قريبا إلى حالته الطبيعية ومزاولة اعماله الفنية، كما وجه شكره وتقديره لجمهوره الذى كان يدعى له كما تقدم بشكره إلى أصدقائه وزملائه بالوسط الفنى لدعمهم له معنويا والدعاء له والسؤال عنه.

وتعرض الفنان كريم فهمى للإصابة بجلطتين فى الرئة، دخل على إثرها غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، وحرص عقب خروجه من المستشفى على طمأنة جمهوره على حالته الصحية عبر حسابه الشخصى على الفيس بوك.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمى فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

كان كريم قد عاد من مدينة أبو ظبى الإماراتية قبل اصابته بأيام بعد حصوله على الإقامة الذهبية هناك، حيث احتفل كريم بذلك على حسابه بموقع "إنستجرام" ونشر صورا له بصحبة المطرب رامى جمال من أبو ظبى وعلق قائلا: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبى وقيادتها على منحى الإقامة الذهبية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكرى واحترامى لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا".