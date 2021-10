شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا تشاستين تفوز بجائزة أفضل ممثلة فى مهرجان سان سيباستيان السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية جيسيكا تشاستين، متألقة فى ثوب براق من اللون الأحمر، وذلك أثناء تسلمها جائزة " Silver Shell سيلفر شل" لأفضل ممثلة رئيسية فى مهرجان سان سيباستيان السينمائى، الذى يقام فى إسبانيا.



جيسيكا شاستين

وفازت الممثلة البالغة من العمر 44 عاما، بالجائزة عن دورها في فيلم The Eyes of Tammy Faye، ووقفت جيسيكا فيما بعد على السجادة الحمراء وحملت الجائزة الفضية الكبيرة في يدها وهي تبتسم بفخر، وأضاء معدن الجائزة تحت الأضواء الساطعة في المكان الواقع في مدينة دونوستيا سان سيباستيان الإسبانية، في إقليم الباسك.

وبدت نجمة هوليوود سعيدة لأنها تسلمت الجائزة وهي تصطف في الحفلة مع الفائزين بالجوائز الأخرى، حسبما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطانى.

وكانت النجمة العالمية جيسيكا شاستين، حضرت العرض الخاص لفيلم The Eyes Of Tammy Faye، خلال فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الذي أٌيم مؤخرا بدت الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة كما كانت دائمًا، حيث ارتدت قميص أبيض وبنطلون أسود مع تصميم مطرز بالخرز يتدلى من الأمام، واكملت الإطلالة المذهلة بحقيبة يد فضية تتميز بنفس التفاصيل.

وفيلم "The Eyes of Tammy Faye"، يمثل الصعود الاستثنائي، والسقوط، والخلاص للعازفة والمغنية العالمية تامي فاي ميسنر، وكانت قد كشفت جيسيكا عن معانتها مع تقديم شخصية فاي، حيث قالت "مكياج الشخصية كان يستغرق سبع ساعات ونصف وكان ثقيلًا وساخنًا علي وجهي وازالته كانت تحتاج ساعتين علي الاقل'' ، يعتمد الفيلم القادم على الفيلم الوثائقي لعام 2000 الذي يحمل نفس الاسم ، ويضم فريق العمل أيضًا أندرو جارفيلد بدور جيم باكر،و سيصدر فيلم The Eyes of Tammy Faye في دور السينما يوم 17 سبتمبر.