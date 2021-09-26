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جيسيكا تشاستين تفوز بجائزة أفضل ممثلة فى مهرجان سان سيباستيان السينمائى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية جيسيكا تشاستين، متألقة فى ثوب براق من اللون الأحمر، وذلك أثناء تسلمها جائزة "  Silver Shell سيلفر شل" لأفضل ممثلة رئيسية فى مهرجان سان سيباستيان السينمائى، الذى يقام فى إسبانيا.

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جيسيكا شاستين
جيسيكا شاستين

Star power: She looked delighted as she was handed the award and could be seen lining up at the bash with other award winners

وفازت الممثلة البالغة من العمر 44 عاما، بالجائزة عن دورها في فيلم The Eyes of Tammy Faye، ووقفت جيسيكا فيما بعد على السجادة الحمراء وحملت الجائزة الفضية الكبيرة في يدها وهي تبتسم بفخر، وأضاء معدن الجائزة تحت الأضواء الساطعة في المكان الواقع في مدينة دونوستيا سان سيباستيان الإسبانية، في إقليم الباسك.

All that glitters: The metal shone under the bright lights at the venue in the Spanish city of Donostia-San Sebastián in the Basque Country

وبدت نجمة هوليوود سعيدة لأنها تسلمت الجائزة وهي تصطف في الحفلة مع الفائزين بالجوائز الأخرى، حسبما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطانى.

Ruby red: She wore a floor-length red gown with a tasseled asymmetrical hem as she stood on stage at the ceremony

وكانت النجمة العالمية جيسيكا شاستين، حضرت العرض الخاص لفيلم The Eyes Of Tammy Faye، خلال فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الذي أٌيم مؤخرا بدت الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة كما كانت دائمًا، حيث ارتدت قميص أبيض وبنطلون أسود مع تصميم مطرز بالخرز يتدلى من الأمام، واكملت الإطلالة المذهلة بحقيبة يد فضية تتميز بنفس التفاصيل.

Damage: Jessica has revealed wearing the heavy film make up in the film left her skin stretched out

The REAL Tammy: Jessica said, 'By the time I got on set that first day that was 7 and a half hours, I was like, 'I have no energy left.' And she's supposed to show up with so much energy.' Tammy Faye Bakker pictured in 1996

وفيلم "The Eyes of Tammy Faye"، يمثل الصعود الاستثنائي، والسقوط، والخلاص للعازفة والمغنية العالمية تامي فاي ميسنر، وكانت قد كشفت جيسيكا عن معانتها مع تقديم شخصية فاي، حيث قالت "مكياج الشخصية كان يستغرق سبع ساعات ونصف وكان ثقيلًا وساخنًا علي وجهي وازالته كانت تحتاج ساعتين علي الاقل'' ،  يعتمد الفيلم القادم على الفيلم الوثائقي لعام 2000 الذي يحمل نفس الاسم ، ويضم فريق العمل أيضًا أندرو جارفيلد بدور جيم باكر،و سيصدر فيلم The Eyes of Tammy Faye في دور السينما يوم 17 سبتمبر.

Challenging: The California native admitted she 'freaked out' and didn't think she would be able to wear the 'heavy' make-up at first, because it was making it challenging for her to act

Coming soon: The Eyes of Tammy Faye will be released in theaters on September 17

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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