شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين : بحترم الأكاديميين ومنحازة لكل فنان تعب ودرس الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الهام شاهين خلال ندوة تكريم الفنانة سلوي خطاب بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37، "تكريم مستحق لسلوي خطاب وانتي اخت ومش زميلة وعشرة كبيرة وانا بحترم الأكاديميين، ومنحازة لكل فنان درس وتعب والثقافة الفنية بتفيدنا كتير عندما تقرأ السيناريو المعروض عليك كفنان ستعرف من خلال الدراسة هل هو جيد أم لا ، وعندما تكون عضو لجنة تحكيم أيضا الدراسة الأكاديمية ستفيدك جدا ، وانا بحترم سلوى خطاب انها فنانة اكاديمية لانها بتقدر تختار السيناريو صح، وانتي انسانة محترمة وقدرتي تقدمي كل الادوار.

وأضافت إلهام شاهين ، سلوى خطاب تضيف للدور روح مختلفة سواء دور كبير او صغير تترك بصمتها ، فمثلا فى مسلسل سجن النسا قدمت شخصية كبيره بطريقة مبدعة لدرجة اننى لم أستطع تخيل أى فنانة أخرى تقدم الدور ، فالفنان المبدع يستطيع تقديم اى دور ويفاجأ الناس ويفاجأ نفسه وسلوى خطاب من هذه النوعية والتى ستعيش كثيرا وستظل تمثل طويلا وستظل تبهرنا بأدوار كثيرة ، وتكريمها فى مهرجان اسكندرية تكريم مستحق وأتمنى أن نقدم عملا سويا ليروا الأكاديمين عندما يعملوا سويا .

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

وكرمت ادارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.