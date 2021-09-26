شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب: لما دخلت معهد الفنون المسرحية جدتي قالتلي دخلتي معهد رقاصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة سلوي خطاب خلال ندوة تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ37، عن بداياتها ، وقالت: "لما عملت مسرحية شهرزاد كانت سناء جميل بتقعد في الصفوف الأولي وتتفرج، وقالت دي عامل الدور احسن مني وقالتل انا معنديش الانوثة دي، وان الاستاذ يقول لتلميذه الملام ده نوع من انواع التشجيع ادتني دفعة جامدة.

وعن بدايتها قالت سلوي خطاب: "جدتي كانت ست مصرية أصيلة وتمتاز بالحكمة وربتني تربية خاصة ولما خلصت الثانوية العامة أصرت اني أدخل كلية تجارة وانا لغة الارقام مش بفهمها، بس دخلت كلية تجارة ولقيت رياضة بسيطة ومعقدة، و لما لقيت اعلان طالبين بنات في معهد فنون مسرحية وقلت دي فرصتي وقدمت وامتحنت وقبلت.

وتابعت: "خبيت عليهم وحولت وروحت معهد فنون مسرحية ولما اعمامي عرفوا واخدتني ستي عشان تقنعني وتقولي كده تزعليني عاوزاكي ابقي مديرة بنك تروحي معهد الرقاصين، فقلتلها مش بتحبي امينة رزق ماهي خريجة معهد فنون مسرحية، وقالتلي هتبقي زي امينة رزق فقلتلها واقنعتها ووافقت.

وأضافت: "لما اشتغلت مع عاطف الطيب ومعروف كان مجرد اختياره للمثل يبقي الممثل ده في حاجة حلوك، لان هو دقيق جدا في اختياراته، واتعلمت منه كتير فمثلا في دور امام نور الشريف كان مضروب وكان اول انفعال ليا اخدته في حضني وقعدت اعيط، وقالي عيطتي ليه وقالي في احاسيس تانية غير البكاء.