شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: شخصية جمال عبد الناصر لها الفضل أنى أتعلم أذاكر كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم خالد الصاوى أثناء ندوة تكريمه بمهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37، مثلت لأول مره فى حياتى عندما التحقت بالجامعة وعندما حصلت على جائزة فى التمثيل، كنت على يقين أن هناك خطأ فى الاسم، وعندما كنت أشاهد نفسى لم أقتنع بى كموصل، وإلى الأن بعد انتهائى من التصوير أسأل المخرج هل كنت جيد وتأتى منه الإجابة التى لا أحبها " أنا برده اللى هقولك ".

وأضاف النجم خالد الصاوي، لم أقتنع يوما بفكرة تقمص الدور لأننى أرى أن التقمص إن زاد عن حده سيتحول لمرض نفسي، فعلى سبيل المثال بعض الممثلين الذين قدموا السيد المسيح أثرت الشخصية عليهم ،ورأوا أنهم لابد أن يتعاملوا فى الحياه بترفع، وقد وجدت طريقة أخرى للعمل بها وهى أن أزرع الشخصية فى الاوعى الخاص بى.

وأضاف الصاوى، أتذكر فى فيلم الفرح بعد إنتهاء تصوير اليوم الأول كنت فى حالة صعبة لأننى رأيت نفسى سيء جدا وذهبت للمخرج والمؤلف وطلبت منهم إعادة تصوير اليوم الأول وأتكفل أنا بتكلفته ولكنهم رفضوا وحاولوا إقناعى أنى كنت جيد، حاليا عندما أرى تلك المشاهد أقتنع أنى كنت نوعا ما جيد، وفى أعمالى حاليا أعتمد على أدوات الممثل، وشخصية جمال عبد الناصر لها الفضل فى أنى أتعلم أذاكر بشكل صحيح.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج على بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسى شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

وكرمت ادارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج على بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمسانى الذى تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.



ندوة تكريمه الفنان خالد الصاوى بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37 (1)



ندوة تكريمه الفنان خالد الصاوى بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37 (2)



ندوة تكريمه الفنان خالد الصاوى بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37 (3)



ندوة تكريمه الفنان خالد الصاوى بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37 (4)



ندوة تكريمه الفنان خالد الصاوى بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37 (5)



ندوة تكريمه الفنان خالد الصاوى بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37 (6)



ندوة تكريمه الفنان خالد الصاوى بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37 (7)



ندوة تكريمه الفنان خالد الصاوى بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37 (8)



ندوة تكريمه الفنان خالد الصاوى بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37 (9)



ندوة تكريمه الفنان خالد الصاوى بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37 (10)



ندوة تكريمه الفنان خالد الصاوى بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37 (11)



ندوة تكريمه الفنان خالد الصاوى بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37 (12)