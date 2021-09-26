محمد ثروت لـ"الخليج 365": "هطلب من عفريت مصباح علاء الدين 100 ألف جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته بعودة مسرحية "علاء الدين"، وتقديم موسم ثان منها، والتي يقدم فيها شخصية عفريت المصباح، وحققت نجاحا كبيرًا في موسمها الأول.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسرحية ممتعة على المستوى التمثيلي، والمسرح أشبه بالتمرين، لأنه لقاء متجدد بالجمهور، واكتشف من خلاله هل الجمهور يتفاعل مع ما أقدمه بنفس الدرجة أم أن الأمر تغير".

وبسؤاله إذا وجد مصباح علاء الدين، ماذا سيطلب من العفريت، قال "الستر والصحة و100 ألف جنيه مش عايز اكتر من كده، وهطلبهم من ربنا العفاريت مش بتعمل حاجة".

"علاء الدين" إنتاج كايرو شو، إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، محمد ثروت وكريم عفيفي.

وثروت يواصل حاليا تصوير دورها في مسلسل "الفرح فرحنا"، ويشارك في البطولة أوس أوس، ميرنا جميل، ويزو، سامي مغاوري، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، وسيكونون من المطربين، والعمل من إخراج معتز التوني، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.