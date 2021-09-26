سلوى خطاب عن أسامة فوزي: "مبعرفش أقول عليه المرحوم وهفضل ممتنة له"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصوير- حازم جودة:

تحدثت الفنانة سلوى خطاب، عن تفاصيل خاصة بحياتها مع المخرج الراحل أسامة فوزي، خلال ندوتها بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧ .

وقالت سلوى، خلال ندوتها: "مبعرفش أقول عليه المرحوم، وسيظل علامة مهمة في تاريخ الإخراج السينمائي بمصر وعمل ٤ أفلام ".

وتابعت: "علاقتي بيه بدأت من المعهد، وكنا كأصدقاء في المعهد بنشوفه المثقف والموهوب والمحترم".

واستكملت: "لما جينا نرتبط، كان اللي عجبني فيه.. شخصيته الفنية وثقافته وإنسانيته، وكنت مؤمنة بيه جدا، ولما اتخرج كان بيدور على نص يعمله ورفض نصوص كتيرة في بداية حياته الإخراجية وأصيب في بدايته الإخراجية بحالك من الإحباط".

وتابعت "اتجوزته وهو كان مساعد مخرج، ولما جاله فيلم (عفاريت الأسفلت) وقع في غرامه على طول، ومكنش نفسي إنه يعمل الفيلم ده، لأنه صعب جدا، وفاجئني وقالي انتي هتعملي دور بالفيلم".

وأوضحت: "كان أول مرة أخد راحتي في التمثيل، ومن كتر العنف اللي كنت بعمله في الفيلم ده.. كنت بتعب، وكان مشهد صعب أوي عليا، وكان عبارة عن (خناقة بيني وبين جارتي ومسكتلها السكينة)".

وأضافت: "كل الفنانين اللي مثلوا معاه سواء جميل راتب ومحمد توفيق وغيرهم، كانوا مختلفين معاه، وكان مخرج هادي وبيشرح كل حاجة للجميع في اللوكيشن، ولم يحدث أي خناقة في اللوكيشن بتاعه، وهفضل ممتنة له دائما طوال حياتي" .