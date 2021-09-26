27 سبتمبر.. وحيد ممدوح يعود لجمهوره على المسرح الصغير في دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعود عازف الجيتار وحيد ممدوح إلى حفلاته الموسيقية الخاصة، ويقدم يوم الاثنين المُقبل الموافق 27 سبتمبر حفله في المسرح الصغير بدارا لأوبرا المصرية، ويتضمن البرنامج العديد من الألحان الموسيقية لأشهر الملحنين والمطربين في الوطن العربي من خلال مختارات من الأغاني القديمة والحديثة.

وقال وحيد في بيان صحفي "سعيد بهذا اللقاء مع الجمهور بشكل مباشر بالرغم من أنه لم ينقطع بمشاركتي في العديد من الحفلات ولكننا خلال ما يزيد عن الساعة سيكون بيننا لقاء خاص أقدم خلاله مجموعة من المقطوعات الموسيقية، التي قمت بإعادة توزيعها مرة أخرى لعدد كبير من الملحنين سواء العمالقة من الزمن الجميل أو الحديث، منها أغاني لشادية وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب وفيروز وغيرهم من النجوم الذين قدمت لهم موسيقى أعجب بها الجمهور".

وأضاف "ولكن هناك العديد من النجوم الذين سيحلون بأغانيهم ضيوفا على الحفل لأول مرة منهم محمد فوزي ووردة وفريد الأطرش والكينج محمد منير، وعدد من الأغاني المعاصرة الحديثة لعدد من المطربين والملحنين الجدد، فلقد كنت أحاول تقديم وجبة موسيقية دسمة ولطيفة للجمهور الذين يحبون الجيتار من خلال الموسيقى التي يحبونها ولكن بشكل مختلف، خاصة وإنني كنت أعمل علي التحضير لذلك البرنامج منذ فترة طويلة ولكن الحفل تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب جائحة كورونا، ولذلك قمت بتعديلات بسيطة عليه لتقديم أغاني معاصرة حديثة جديدة بشكل مختلف".

وحيد ممدوح بدأ بالعزف على الجيتار في سن صغيرة خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن في العام 1991، حصل على دبلومة من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي.