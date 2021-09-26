هند عبدالحليم لـ"الخليج 365": أواجه التعليقات المؤذية بـ"البلوك".. والزواج عن حب أفضل من الصالونات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة هند عبدالحليم، عن سعادتها بردود الفعل التي جاءتها عقب عرض حكاية "عائلة جيجي" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، والتي انتهت قبل أيام.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كل التعليقات التي جاءتني لذيذة وإيجابية، أنا لا أحب أن أشاهد نفسي، لكن الحمد لله وصلتني تعليقات كثيرة وكلها من أشخاص يعبرون عن إعجابهم بالحكاية".

وأشارت إلى أن حكاية "عائلة جيجي" كانت تناقش استغلال البعض لمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير جيدة، لافتة إلى وجود أشخاص يستخدمونها بصورة إيجابية، وآخرون عكس ذلك، وهم ما تم الحديث عنهم في الحكاية.

وتابعت هند "القضية مهمة، وعلى الجمهور أن يكون على وعي بها، وأن ليس كل ما نراه على السوشيال ميديا حقيقي"، مؤكدة أن الفيديوهات والصور المنشورة على هذه المواقع تؤثر وتؤذي نفسيا كثيرين، مضيفة "نجد في بعض الوقت تعليقات وحاجات مهينة بالنسبة لنا كممثلين، تعليقات جارحة ومؤذية، معرفش ده بسبب إن الناس اللي بتكتبها عندهم مشاكل نفسية وحاجات مالناش ذنب فيها ولا ايه".

وأكدت هند أنها تواجه التعليقات المؤذية التي تجدها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بحجب الشخص حتى لا يستطيع رؤية حسابها مرة أخرى: "بعمل بلوك وبمسح التعليقات، نفسيا بزعل وبتوجع وبتأذي جدا جدا، لإني إنسانة في النهاية".

شارك في بطولة عائلة جيجي، الفنانة نادين، الفنان إسلام جمال، والفنانة ليلى عز العرب.

على المستوى الفني، تتمنى هند أن تشهد خطواتها المُقبلة المشاركة في أكثر من عمل سينمائي "نفسي أبقى في السينما بشكل كبير، وتكون خطوة مهمة، لكن دي حاجة بتاعة ربنا وكل تأخيرة وفيها خيرة".

هند حرصت مؤخرًا على حضور العرض الخاص لفيلم عروستي، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، والذي تشارك فيه كضيفة شرف، وتمنت لصناع العمل النجاح، وانطلاقا من حكاية الفيلم، سألناها، أيهما أفضل في وجهة نظرها "الزواج عن حب أم الصالونات": "أكيد الجواز عن حب مش جواز صالونات خالص".

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب وندى أكرم.