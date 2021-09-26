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أصالة توجه رسالة رومانسية لزوجها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة السورية أصالة نصري رسالة لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وعلقت أصالة على فيديو يجمع الفنان ماجد المهندس وزوجها فائق حسن، عبر موقع "تويتر".

وكتبت أصالة "نعمة كبيرة وهدية من رب العالمين غالية بحمد الله عليها، كل لحظة أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته".

وأعلنت أصالة زواجها من فائق حسن في 11 سبتمبر الجاري.

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت في يناير 2020 طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأم هما "علي" و"آدم".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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