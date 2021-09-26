"الإسكندرية السينمائي 37".. سلوى خطاب تروى تفاصيل سرقة ذهبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصوير- حازم جودة:

روت الفنانة سلوى خطاب، قصة تعرضها لسرقة ذهبها من قبل اللبيسة الخاصة بها، خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧ هذا العام.

وقالت سلوى، خلال ندوتها بالمهرجان: "ذات مرة فوجئت بسرقة ذهبي من قبل اللبيسة بتاعتي، واتصلت بهند عاكف وقولتلها هاتيلي المساعدة بتاعتك البيت وتعاليلي عشان اتسرقت بس متقوليش ليها حاجة".

وأضافت: "ولما جات البيت وحكيتلها، فكان بسبب البنت المساعدة.. ذهبي اللي اتسرق رجعلي تاني، وكنت حريصة موديش حد القسم عشان بيصعبوا عليا، وكنت بقول حرام دي مش بتسرق ".

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وتشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.