إلهام شاهين: "كوثر هيكل.. حضنها كان زي حضن أمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، خلال ندوتها بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧ هذا العام.

وقالت شاهين خلال الندوة: "كوثر هيكل.. كانت بتكلمني في أموري الشخصية، وكانت معي مثل الأم والأخت، وحضنها كان زي حضن أمي، ولا تظهر غير مشاعرها، فهي كانت بالنسبة لي انسانة قريبة".

وتابعت: "لم أستطع تغيير حرف أو كلمة في جملة بكتابتها، لأنها كانت تتفق مع تلقائيتي، وكانت الوحيدة التي تكتب للرومانسية".

وأضافت: "كل فيلم لها كان علامة مميزة، وتجربتي معاها في الدراما من أجمل أدواري التليفزيونية وهي الأدوار التي أحب تقديمها، واللي مشتغلش مع كوثر هيكل ينقصه الكثير، ولحد دلوقت لما افتكر اسمها ببتسم لاني بفتكر ابتسامتها الجميلة وهي مقبلة على الحياة، وهي مستمرة بوجود ابنتها سماح".

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.