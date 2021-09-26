إلهام شاهين: "حبي لأمي في مرتبة قريبة من عبادتي لله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن والدتها ومدى علاقتها بها، خلال تواجدها بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧.

وقالت إلهام، خلال تواجدها بالمهرجان: "حبي لأمي في مرتبة قريبة من عبادتي لله".

وأضافت: "أمي تحبني كممثلة، ولكن بعض أدواري لا تحبها، وأكثر دور تحبه لي هو دوري في مسلسل (على نار هادية) وتتر المسلسل كان دايما في البيت، وكانت هي أغنية العائلة".

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.