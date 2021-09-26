حنان مطاوع تتسلم جائزتها بمهرجان "الأمل" في الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصوير- حازم جودة:

سلمت الفنانة إلهام شاهين، الفنانة حنان مطاوع، تكريمها في مهرجان "الأمل" بالسويد، خلال تواجدها بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧ بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان والناقدة ميرفت عمر على خشبة المسرح.

وكانت الفنانة حنان مطاوع، حصدت جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل للكسر" من مهرجان الأمل السينمائي الدولي الذي أقيم في ستوكهولم بدولة السويد.

جاء ذلك بعد انتهاء ندوة الفنان خالد الصاوي، وقبل انطلاق ندوة الفنانة سلوى خطاب بمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وتشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.