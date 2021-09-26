"ما أريد شيء يخدش حجابي".. فنانة كويتية تعلن اعتزالها التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة الكويتية سعاد سليمان اعتزالها التمثيل، بعد ارتدائها الحجاب.

ونشرت "سعاد" مقطع فيديو قالت فيه: "أنا أعلن اعتزالي الفن، وأنا هتفرغ للدراسة ولعيالي، ومن يوم اتحجبت رافضة إني أكون ممثلة، وما أريد شيء يخدش حجابي".

كما قامت الفنانة الكويتية بحذف جميع صورها بدون الحجاب منذ أعلنت ارتدائها الحجاب في فبراير الماضي.

وبمجرد انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر اسم سعاد سليمان في قوائم تريند موقع تويتر.

الفنانة سعاد سليمان من مواليد 7 نوفمبر 1992، وهي ابنة الممثلة الكويتية الشهيرة مي البلوشي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من المسلسلات أبرزها: "محمد علي ورد، للحب كلمة، العافور، سقف واحد"، وغيرها من الأعمال.