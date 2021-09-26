شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الخامس من الدراما الملكية The Crown نوفمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاحه الهائل فى حفل توزيع جوائز إيمى السنوي الثالث والسبعين، سيعود مسلسل The Crown مع المزيد من الدراما الملكية العام المقبل، حيث تم الكشف عن أن The Crown سيعود فى موسمه الخامس، نوفمبر 2022، وتم إعلان موعد العرض من قبل الممثلة العالمية إميلدا ستونتون، التي تقوم بدور الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، حسبما ذكر موقع deadline.



الممثلة العالمية إميلدا ستونتون

وكان من المقرر أن يختتم The Crown في البداية بالموسم الخامس، لكن صانع المسلسل بيتر مورجان، نفى الأمر وأشار إلى أن الدراما الحائزة على جائزة إيمى، ستنتهى فى الجزء السادس.

وعلي جانب آخر، يعمل فريق عمل الجزء الخامس من مسلسل The Crown، على إعادة إنشاء اليخت الملكي البريطانى، كنسخة طبق الأصل من السفينة الشهيرة، من أجل تصوير أحداث المسلسل التي تدور حول العائل المالكة، وحسب موقع الديلي ميل تمت إعادة بناء السطح العلوي للسفينة ، الذي نقل أفراد العائلة المالكة إلى أكثر من 600 رحلة وارتباطات أجنبية خلال 43 عامًا في الخدمة ، كما كشفت الصور التي نشرت عن إعادة تشكيل مدخل قصر باكنجهام ، والباب الأمامي ، وأيضا شارع داونينج ستريت، هو أشهر شارع في قلب لندن بإنجلترا، يطل عليه منزل رئيس الوزراء، ومنزل وزير المالية.

وتقاعد اليخت الملكي من الخدمة في عام 1997 بحفل متحرك حضرته الملكة والأمير فيليب والأمير تشارلز، وهو الآن مرصوف بشكل دائم في Ocean Terminal في إدنبرة.

وكان موقع hollywoodreporter قد نشر الصور الأولي لشخصية الأميرة ديانا في الجزء الجديد من مسلسل الدراما الملكية " The Crown"، وبدت الممثلة إليزابيث ديبيكي التي تقوم بدور الأميرة ديانا شبيهه لها كثيرا، كما نشرالموقع صورة دومينيك ويست الذي يقوم بدور الأمير تشارلز.

الصور الاولي لصاحب شخصية الامير تشارلز في The Crown

الصور الاولي لصاحبة شخصية الاميرة ديانا في The Crown

ويظهر الثنائي في الصور الجديدة بعمق مذهل وفروق دقيقة، ويبدو الأمير تشارلز قلقًا أو نادمًا وغير واضح لأنه يحدق في الطريق على ما يبدو أنه ينظر الي أحد العقارات الريفية للعائلة المالكة

بدأت أحداث مسلسل The Crown، مع تولي الملكة إليزابيث العرش بعد وفاة والدها المفاجيء وهي في سن صغيرة، وامتدت الأحداث منذ أواخر الأربعينيات، حتى وصلت الأحداث في الجزء الرابع إلى فترة الستينات والسبعينات مع عرض لأبرز الأحداث والتغيرات التاريخية التي شهدها العالم في ظل حكم الملكة.

سيتعمق الجزء الخامس في مرحلة أوائل التسعينات، وهي فترة مضطربة للغاية في تاريخ العائلة الملكية، ومن المقرر أن تنتهي أحداث المسلسل مع عرض الجزء السادس الذي تقف أحداثه عند أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

توقع الكثيرون أن يسرد The Crown، كواليس زواج الأمير هاري من ميجان ماركل، وتفاصيل حياتهما داخل القصر الملكي، لكن صناع العمل أكدوا على انتهاء أحداثه قبل هذه المرحلة.