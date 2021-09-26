شكرا لقرائتكم خبر عن كمال منصور مخرج "أبو العروسة": لا علاقة لي بأي أجزاء أخرى للمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج كمال منصور، إن علاقته بمسلسل "أبو العروسة" انتهت بنهاية عرض الجزء الثاني من العمل.

وكتب كمال منصور، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: " إلى كل أصدقائي وزملائي وجمهوري العزيز.. أحيطكم علما بأنه إذا كان هناك جزء ثالث من مسلسل أبو العروسة فإنه لن يكون من إخراجي حيث أن علاقتي بالمسلسل قد انتهت بانتهاء الجزء الأول والثاني فقط وبنجاحهم الجماهيرى الذى شهده العمل بجزئية فى الوطن العربى".

وتابع:" ولا علاقة لي بأي اجزاء أخرى و اتمنى لكل فريق العمل التوفيق والنجاح في حالة وجود جزء ثالث... وقد أردت التوضيح فقط لكثرة المكالمات والرسائل التي وصلتني تبارك على بدء التحضير ولا أعرف مصدر هذه الشائعة حتى الآن... دمتم بخير إلى أن ألقاكم بعمل آخر على نفس المستوى والنجاح يليق بعقولكم الراقية وقلوبكم البيضاء".



كمال منصور

ومسلسل "أبو العروسة" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بجزئية ، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ولاء الشريف، محمود حجازي، صفاء الطوخي، وعدد كبير من النجوم.