شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب : جميل راتب وسناء جميل لهما فضل كبير علي وساعدوني كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة الفنانة سلوى خطاب خلال فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، بفيلم تسجيلي عن أعمالها الفنية ومسيرة حياتها ، وقالت سلوى خطاب خلال كلمتها سعيده بتكريمى من مهرجان إسكندرية فهو مهرجان عريق وله مكانة خاصة ، وأتمنى أن أكون جديره بحمل إسم فنانه مصرية ويكون لدى شيء مختلف أقدمه للجمهور .

وقالت سلوى خطاب عن مسرحية " شهرزاد " فى مسرحيات مهمة قدمناها فى الفترة الماضية ولم تسجل وهذا أمر محزن لاننا فى حاجة لنرى المسرح المصرى كيف كان شكله فى الفترة الماضية ، فنحن فى مصر لدينا كم مسارح كثير جدا ولكنها مغلقة وهذا أمر مؤسف لأن المسرح شيء مهم لنعرف من خلاله نبض الشارع المصرى ، ومسرحية شهرزاد كانت من المسرحيات الرائعة مع الجميل الراحل جميل راتب والاستاذه الجميله سناء جميل ، وهم أحتضنونى وساعدوني عندما قرر جميل راتب عرضها فى مصر بعد نجاحها فى فرنسا و طلب منى أن أشارك معه وسعدت جدا بهذه المشاركة وأتذكر أنه كان مهتم بكل التفاصيل فكان يطلب منى أن أنسى على " طراطيع صوابعي " طوال العرض حتى أظهر برشاقة معينة .

وعن سناء جميل قالت ، تعرفت على الاستاذه سناء عندما كنا سنقدم سويا مسلسل الامتحان مع الفنانة شريهان والعظيم جميل راتب وكنت حينها لا أعرف سناء بشكل جيد ، وكانت ملتزمة فى مواعيدها بشكل كبير وكانت شخصيتها مهابة وأردت أن أتعرف عليها أكثر بدأت أتحدث معها وشعرت أنها " راضية عنى " وسافرنا بعد ذلك ومن حسن حظى ان غرفتى كانت بجانب غرفتها واقتنصت الفرصة وكنت أرفض الخروج حتى أجلس معها وظلت علاقتنا قوية حتى وفاتها .

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

وكرمت ادارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.