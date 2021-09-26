شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة عربية تشبه أنجلينا جولى ترفض المقارنة بينهما: لكل منا حياته الخاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الممثلة والموديل الأهوازية سمية صياحى، المعروفة باسم "رامانا سياحى"، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة العالمية أنجلينا جولى، كما أثارت ضجة عندما صرحت فى إحدى المقابلات بقولها، "أنا عربية من مواليد الأهواز ووالدى عربى ووالدتى طهرانية، وأعتز بعروبتى".



شهيبة انجلينا جولي



ممثلة عربية ترفض تشبيهها بانجلينا جولي

وأكدت سمية، فى المقابلة، أنها لم تجر أي عمليات تجميل لتشبه أنجلينا جولي، بل الشبه طبيعى، كما أنها ترفض أن يطلق عليها "الممثلة البديلة" لأنجلينا جولى، موضحة "أنا أعيش حياتي ولي ظروفي الخاصة، وهي تعيش حياتها وظروفها الخاصة".



رامانا سياحي



شبيهة انجلينا جولي

وأضافت "كنت ذات مرة في باريس وبالصدفة كانت أنجلينا جولى هناك لتروج لأحد أعمالها، فقالت لى صديقة بإمكانى أن أوصلك لجولى لتراك، فقلت لها أرفض أن أذهب وأقول لها أنا أشبهك، ما أهمية هذا؟.. كما أنها قد لا تريد أن تلتقى بى".



رامانا سياحي ترفض تشبيهها بانجلينا جولي

وأشارت سمية، حسب ما نشره موقع العربية، إلى أنها كلما سافرت إلى الخارج يظن الناس أنها أنجلينا جولى، ويطلبون منها أن تقدم لهم توقيعها، وتابعت "عندما أقول لهم أنا لست أنجلينا جولى لا يصدقون كلامى".

سمية صياحى أو كما تعرف باسم "رامانا سياحى"، من مواليد 1985 في الأهواز، وتقيم حاليا في كندا، عندما كانت في الـ18 من عمرها ذكرتها والدتها بالشبه الكبير بينها وبين الممثلة أنجلينا جولي، ومنذ أن دخلت عالم الفن أثار الشبه بينها وبين الممثلة الأمريكية انتباه وسائل الإعلام، وبدأت سمية صياحى، عملها كعارضة أزياء ثم مروجة لمنتجات التجميل، لكنها لاحقا دخلت عالم المسرح والسينما.