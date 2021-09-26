قمر اللبنانية تستعرض حملها بجلسة تصوير جديدة!

كتب امير فتحي في الأحد 26 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - استعرضت الفنانة قمر اللبنانية، حملها مجدداً بطريقة مثيرة للجدل، بعدما أعلنت عنه قبل أشهر،

وظهرت الجميلة قمر المتواجدة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية بـإطلالة أنثوية بيضاء، تمثلت بـإرتدائها فستاناً قصيراً ضيقاً من قماش الستان الناعم، اعتمدت معه حذاءً عملياً ذو رقبة متوسطة ونسقت مع اكسسوارات بسيطة راقية في حين استكملت ظهورها بمكياج الوجه الهادئ وبتسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف،

ولاقى ظهور قمر تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور الذي انهال على صورتها الآلاف من إعجابات المتابعين الذين أعربوا عن ازدياد جمالها