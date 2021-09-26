شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تسلم حنان مطاوع تكريم مهرجان الأمل الدولي في الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت حفل توزيع جوائز سينما الأمل ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37، وتحدثت إلهام شاهين عن تسلمها جائزة حنان مطاوع كأفضل ممثلة من مهرجان الأمل بالسويد قائلة: "كانت منافسة جامدة جدا وكانت افلام من كل مكان وكانت حنان في وسط احسن ممثليم وأفلام في مهرجان كبير وعالمي زي مهرجان الأمل،

وكلنا فخورين بحنان لأنها فخر لمصر وفخر للسينما المصرية ودايما مشرفة مصر، وسلمتها التكزيم علي المنصة".

وقال الناقد الأمير أباظة فيلم قابل للكسر كان مشارك العام الماضى فى مهرجان الاسكندرية وصادقَفه سوء حظ، ولما شرفتنا بحصولها علي الحائزة أصريت ان احنا نعمل حاجة فى مهرجان الاسكندرية ونكرم حنان مطاوع

وقالت حنان مطاوع: "انا عاجزة عن الشكر وبشكر مهرجان اسكندرية والمهرجان له واقع خاص فى قلبي، كنت لجنة تحكيم وانا لسة عروسة والهام شاهين على المستوى الانساني من اجدع خلق الله بطلة وفنانة كبيره ومحبة للفن والفنانين وعندها شغف دائما انها تطور من امكانيتها الكبيره جدا