شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف بشاى عن كوثر هيكل: لم تكتب لحساب ممثل ولم تقدم أى تنازل فى حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الكبير عاطف بشاى خلال ندوة تكريم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل بفعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، كوثر هيكل أفضل من كتبت للرومانسية ، فالرومانسية فى الدراما كانت مختلطة منذ الاربعينات بالمونودراما بمعنى الحوادث الفاجعة والكآبة الشديده كل هذا تجاوزته لاول مره كوثر لأنها فهمت كما لم يفهم كثير من كتاب السيناريو ، أصول الكتابة الرومانسية .

وأضاف عاطف بشاى ، هذا التناقض تجاوزته ببراعة شديده كوثر هيكل لانها اعتمدت علي البناء الدرامي وعلي المنطق وعلي الرسم الجيد للشخصية بأبعادها الإجتماعية والنفسية لذلك دعمت الرمانسية ولم تعد الرمانسية مجرد " اثنين بيحبوا بعض " دون اقامة الصراع ولا تطوير للأحداث . هذا بالاضافة للموهبة الطاغية لكتابة الحوار والتى تدفع الدراما الي الامام

فلم نرى فى اعمالها مشاهد تقليدية .

وتابع ، كوثر هيكل لم تكتب يوما لحساب ممثل لذلك عندما بدات الكتابة الجماعية ولم يعد هناك الحوار اللماح ، اصبحت كوثر ضيفا علي المجتمع الفنى لانها لا تقدم فى حياتها اى تنازل وكانت قادره علي الدفاع عن نفسها ، كانت اعمالها كلها اعمال جيده ومميزه هذا بالاضافة الي انها برغم صرامتها كانت حنونه ومعطاءه بشكل كبير

وقد حضر تكريم كوثر هيكل خلال فاعليات مهرجان اسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال ٣٧ ، الفنانة الهام شاهين، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج محمد العدل، مدير التصوير محسن احمد، المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، الكاتب عاطف بشاي، وتشارك فى الندوة الكاتبة سماح أبو بكر عزت ابنة الكاتبة الراحلة.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.