شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي: بكره فكرة إني عجزت ولأني مخلفتش بحس إن لسه جوايا روح الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، بفيلم تسجيلي تناول حياة الفنان خالد الصاوي الفنية، وحرصت الفنانة الهام شاهين علي الحضور والمشاركة بالندوة.

وقال الفنان خالد الصاوي: "انا متشكر جدا لكل واحد اهتم يجي الندوة وشكرا لادارة المهرجان، وانا في مواقف التكريم والجوائز بخس باحساسين الاول زي اكني بتفرج علي واحد تاني وتحس ان عندي شوية انفصام شوية، وانا شخصيا بكره فكرة اني عجزت وكمان احساس اني مخلفتش بيخليني افضل حاسس ان جوايا روح الطفل".

وأضاف خالد الصاوي:" احساسي التاني غريب حدا ان الناس كلها بتكافئك لما تكون مش انت، وانا اتولدت في الإسكندرية وسافرت الصعيد مع اهلي وانا في خامسة ابتدائي حاولوا يعملوا مسرحية ورفعت ايدي لاني متحمس جدا، وكان في مخيلتي وقتها ان في طيارة تراقبني او كاميرا خفية في كل مكان ماعدا الحمام مثلا.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

وكرمت ادارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.