شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: كوثر هيكل الوحيدة التي كتبت للرومانسية وحضنها زي حضن أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن الكاتبة كوثر هيكل خلال ندوة تكريم الراحلة ضمن فعاليات الدورة الـ37 بمهرجان الإسكندرية السينمائى، وقالت: " كوثر هيكل كانت بتكلمني في اموري الشخصية، وكانت معي مثل الأم والأخت، وحضنها كان زي حضن امي، ولا تظهر غير مشاعرها، فهي كانت بالنسبة لي انسانة قريبة".

وتابعت الهام شاهين: لم استطع تغيير حرف او كلمة في جملة بكتابتها، لانها كانت تتفق مع تلقائيتي، وكانت الوحيدة التي تكتب للرومانسية، وكل فيلم لها كان علامة مميزة، تجاربي معاها في الدراما من أجمل أدواري التلفزيونية وهي الادوار التي أحب تقديمها، واللي مشتغلش مع كوثر هيكل ينقصه الكثير، ولحد دلوقت لما افتكر اسمها ببتسم لاني بفتكر ابتسامتها الجميلة وهي مقبلة على الحياة، وهي مستمرة بوجود ابنتها سماح".

وتحدثت الهام شاهين عن والدتها قائلة: حبي لأمي في مرتبة قريبة من عبادتي لله، وأمي تحبني كممثلة ولكن بعض ادواري لا تحبها، واكثر دور تحبه هو دوري في مسلسل علي نار هادية وتتر المسلسل كان دايما في البيت، وكانت هي اغنية العائلة.

وقد حضر تكريم كوثر هيكل خلال فاعليات مهرجان اسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال ٣٧ ، الفنانة الهام شاهين، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج محمد العدل، مدير التصوير محسن احمد، المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، الكاتب عاطف بشاي، وتشارك فى الندوة الكاتبة سماح أبو بكر عزت ابنة الكاتبة الراحلة.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.