شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أبوبكر عزت: كان هناك علاقة حب قوية بين والدى ووالدتى.. ودستور حياتهم الاحترام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت خلال ندوة والدتها الكاتبة الراحلة كوثر عزت التى أقيمت بفعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، كان يجمع والدى ووالدتى قصة حب كبيره ، ففى البداية كانت والدتى قد أتخذت موقف من والذى فكانوا فى نفس الجامعة ودائما كانت تراه يجلس مع الفتيات فهذا ماجعلها تتجاهله .

وتابعت سماح أبو بكر ، التقوا بعدها فى التلفزيون واكتشفت والدتى فيه وجه آخر ربما لم يعرفه أحد فكان يعيش فى مآساه ، كانت والدته لا تعي بما حولها ولكنه كان متعلق بها جدا وكان يحمل مرضها علي عاتقه فى تلك اللحظة تغيرت نظرة والدتى له وبدأت تتقرب له وأكتشفت فيه إنسان مثقف ومحب للقراءة وكانت قراءتهم متشابهه ومشتركة وهنا حاربت كى ترتبط به وبالفعل تزوجوا وكان دستور حياتهم هو الإحترام .

وفى مداخلة هاتفية فى الندوة عبرت الإعلامية سلمى الشماع عن سعادتها الكبيرة بتكريم الكاتبة كوثر هيكل ، وتقدمت بالشكر لإدارة المهرجان لأنها تلقي الضوء على أعمالها وعلي المدرسة التى أنشأتها ، وأكدت أنها تستحق أكثر من ذلك بكثير لأنها لم تأخذ حقها فى الإعلام .

وكان قد أقيم منذ قليل ندوة تكريم اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل ، بحضور كلا من من الفنانة الهام شاهين، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج محمد العدل، مدير التصوير محسن احمد، المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، الكاتب عاطف بشاي، وتشارك فى الندوة الكاتبة سماح أبو بكر عزت ابنة الكاتبة الراحلة.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

وكرمت ادارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.