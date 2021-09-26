شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي: أنا راجل مسخرة وبحب الأدوار المجنونة ومحبش أحشر الأخلاق في الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الناقدة ماجدة موريس عن صراحة ووضوح الفنان خالد الصاوي خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة الـ 37، ووجهت له سؤالين عن ممارسته لمهنة المحاماة مع والده وتاثيرها علي التمثيل وكيف تجاوز هذه الخطوة، ومشاركته في مسلسل القاهرة كابول.

ورد الفنان خالد الصاوي قائلا، المحامي كان حاجة مهمة اوي في حياتي وكان اسبابه مهنة والدي وشخصياع ولأنه كان قدوة ليا، والمحاماة كان لها علاقة بالفكر السياسي، لاني وانا صغير حضرت فترة بين النكسة ونصر اكتوبر، والفترة دي في دمي، وكانت اول مرة ابوية يعيط وقتها.

وأضاف خالد الصاوي: "قلت لوالدي ليه الروب الاسود فكان بيقولي لما يتلبس الروب بتكون اخدت دور جديد، وان واحبه الدفاع وان القاضي لازم يرتدي الوشاح ويقون بدوره أيضا، وبدات بعد كده اطبق تجسيد الشخصيات، ولما عملت دور طبيب او ظابط اهد تقدير جامد جدا.

وتابع: اول ما بدات اعمل مشهد في التمثيل كانو بيشوفوني يا ظابط يا وكيل نيابة، بس حاولت اغير وجهة النظر دي، وقعدت فترة مش بعمله خالص ولما كبرت بدأوا يدوني دور عميد، بس انا بحب انا راجل مسخرة وبحب الادوار المجنونة، ومبحبش نحشر الاخلاق في الفن.

وقال الفنان خالد الصاوي: "انا متشكر جدا لكل واحد اهتم يجي الندوة وشكرا لادارة المهرجان، وانا في مواقف التكريم والجوائز بخس باحساسين الاول زي اكني بتفرج علي واحد تاني وتحس ان عندي شوية انفصام شوية، وانا شخصيا بكره فكرة اني عجزت وكمان احساس اني مخلفتش بيخليني افضل حاسس ان جوايا روح الطفل".

وأضاف خالد الصاوي:" احساسي التاني غريب حدا ان الناس كلها بتكافئك لما تكون مش انت، وانا اتولدت في الإسكندرية وسافرت الصعيد مع اهلي وانا في خامسة ابتدائي حاولوا يعملوا مسرحية ورفعت ايدي لاني متحمس جدا، وكان في مخيلتي وقتها ان في طيارة تراقبني او كاميرا خفية في كل مكان ماعدا الحمام مثلا.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

وكرمت ادارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.